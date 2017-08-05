Павел Аликин: Пропущенный гол повлиял в лучшую сторону на атакующие действия «Уфы»
Защитник «Уфы» Павел Аликин поделился впечатлениями от матча четвертого тура чемпионата России против «Ахмата» (3:2).
- Игра была равная до пропущенного гола «Уфы». После каждый в нашей команде чуть прибавил в движении, в контроле мяча. Перехватили инициативу, забили три гола подряд. Думаю, победили заслуженно. Гол, пропущенный со стандарта в концовке, не обязательный был.
- Прокомментируйте свой гол. Показалось, что забили затылком.
- Подача Стоцкого была хорошая, сильная. Я подставил голову, главное было куда-то мяч направить. Хорошо, что удалось забить.
- Не кажется, что «Уфа» слишком закрепощенно играет?
- Есть такое. Но и «Ахмат» не особо вперед рвался, играл с оглядкой на свои ворота. Думаю, игра была до первого гола. Но первыми пропустили мы, он повлиял в лучшую сторону на наши атакующие действия, мы смогли прибавить. Это главное.
- Этот матч поможет «Уфе» в каких-то матчах играть первым номером?
- Думаю, сегодня мы больше владели инициативой. Каждый матч по-своему складывается. Главное, чтобы был результат.
- Сысуев не первый раз выходит на замену и забивает. Не рассматриваете
его в команде как джокера?
- Как сказал главный тренер, это мастер. Вышел и очень важный гол забил.
- Когда он выходит, понимаете, что сейчас забьем?
- Его выпускают, чтобы усилить игру. Он техничный, умный игрок. Хорошо разобрался в моменте, хороший гол забил.
- Чувствовали, что после первого гола дожмете «Ахмат»?
- Это повлияло на нашу реакцию, чтобы мобилизоваться и прибавить. Были уверены, что забьем, - передает слова Аликина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Уфа» победила дома «Ахмат» со счетом 3:2. В составе уфимцев отличились Боян Йокич, Павел Аликин и Дмитрий Сысуев, за грозненский клуб забили Леандро Лима и Уликер Анхель.
Команда Сергея Семака в турнирной таблице идет на четвертом месте с восемью очками, подопечные Олега Кононова, имея в активе девять очков, занимает третью строчку. В следующем туре «Ахмат» 10 августа на своем поле встретится с «Краснодаром», «Уфа» 8 числа сыграет в гостях с «Амкаром».
Матч
Голы
Лео 48 (0:1). Йокич 80 (1:1). Аликин 84 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2).
Состав
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63)
Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66)
Предупреждения:
Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция