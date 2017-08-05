Александр Кокорин: Приближение матча со «Спартаком» всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем
Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча четвертого тура чемпионата России против «Спартака».
- «Спартак» - один из главных раздражителей для нашей команды. История противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками. Если сравнивать с периодом, когда я играл в «Динамо» - то тут все совсем по-другому. Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем - это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят «Спартак», знают все. Уверен, что зрителей будет много, и их ждет настоящее зрелище, - приводит слова Кокорина ТАСС.
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Напомним, встреча состоится 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
После трех матчей в турнирной таблице РФПЛ петербуржцы с девятью очками идут на втором месте, красно-белые занимают восьмую строчку с пятью очками.
Матч
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция