Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа3 : 2Ахмат
Футбол  Крылья Советов1 : 0Волгарь
Футбол  Локомотив1 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Динамо3 : 0Амкар
Футбол  Астон Вилла1 : 1Халл Сити
Футбол  Боруссия0 : 0Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Кокорин: Приближение матча со «Спартаком» всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча четвертого тура чемпионата России против «Спартака».

- «Спартак» - один из главных раздражителей для нашей команды. История противостояния с ним очень яркая; можно сказать, наши клубы являются непримиримыми соперниками. Если сравнивать с периодом, когда я играл в «Динамо» - то тут все совсем по-другому. Приближение такого матча всегда ощутимо, накал игры чувствуется во всем - это битва двух столиц. О том, как в Петербурге ненавидят «Спартак», знают все. Уверен, что зрителей будет много, и их ждет настоящее зрелище, - приводит слова Кокорина ТАСС.

«Это позор!» «Зенит» под ливнем обыграл «Спартак» в битве аутсайдеров

«Зенит» уже обыгрывал «Спартак» на Крестовском. Но после вылетел в первую лигу

Напомним, встреча состоится 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. 

После трех матчей в турнирной таблице РФПЛ петербуржцы с девятью очками идут на втором месте, красно-белые занимают восьмую строчку с пятью очками.

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Зенит» – «Спартак»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эрнани близок к переходу из «Зенита» в «Лион»Полузащитник «Зенита» Эрнани в ближайшее время может перейти в «Лион». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.Победы «Уфы» и «Динамо», успешный старт «ПСЖ». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Гаджи Гаджиев: Если такие ошибки будут продолжаться – поведем борьбу за выживаниеГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в четвертом туре РФПЛ.Юрий Калитвинцев: «Динамо» вспомнило об агрессии в атакеГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Амкаром» (3:0) в четвертом туре РФПЛ.«Локомотив» – «СКА-Хабаровск». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча четвертого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск».
Футбол
Эрнани близок к переходу из «Зенита» в «Лион»
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла «Сочи» на предсезонном турнире
Футбол
Гаджи Гаджиев: Если такие ошибки будут продолжаться – поведем борьбу за выживание
Футбол
Юрий Калитвинцев: «Динамо» вспомнило об агрессии в атаке
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости