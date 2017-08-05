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«Утрехт» – «Зенит». Голландцы хотят перенести первый матч с 17 на 16 августа

Источник:  ФК «Утрехт»Комментарии

«Зенит» и «Утрехт» направили в УЕФА просьбу о переносе первого матча между командами в плей-офф квалификации Лиги Европы с 17 на 16 августа. 

Голландский клуб не хочет проводить встречу одновременно с игрой «Аякса», который 17 августа в Амстердаме примет «Русенборг». «Утрехт» предлагает провести первую игру с петербуржцами 16 числа в 17:00 по московскому времени. «Зенит» поддержал желание соперника, решение — за УЕФА.

Напомним, изначально первая игра между командами должна пройти в Нидерландах 17 августа. 

В третьем квалификационном раунде подопечные Роберто Манчини прошли израильскую «Бней Иегуду» (2:0, 0:1). «Утрехт» начал борьбу за путевку в групповой этап со второго раунда, в котором голландцы одолели мальтийскую «Валетту» (0:0, 3:1). В следующем круге команда оказались сильнее польского «Леха» (0:0, 2:2 - г.в.). 

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