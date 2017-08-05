«Томь» обыграла «Химки»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Томью» и «Химками» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Томи».
В составе победителей отличились Александр Соболев и Анзор
Саная. У «Химок» гол в активе Дениса Талалая.
«Томь» набрала девять очков и занимает восьмое место. У «Химок»
при таком же количестве очков шестая позиция.
ФНЛ
6-й тур
Матч
Голы
Соболев 9 (1:0). Саная 21 (2:0). Талалай 47 (2:1).
Состав
Томь: Мелихов, Микуцкис, Иванов, Гирдвайнис, Пульич, Макурин, Деобальд, Войдель, Сасин, Соболев, Саная
Химки: Байчора, Шумских, Лисинков, Малания, Мостовой, Талалай, Лапин, Кокоев, Батов, Дворников, Петрусев
Предупреждения:
Сасин, 19 - нет
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
05 августа 15:00, Труд, Онлайн-трансляция
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