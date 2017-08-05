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«Томь» обыграла «Химки»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Томью» и «Химками» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Томи».

В составе победителей отличились Александр Соболев и Анзор Саная. У «Химок» гол в активе Дениса Талалая.

«Томь» набрала девять очков и занимает восьмое место. У «Химок» при таком же количестве очков шестая позиция.

ФНЛ

6-й тур 

Матч

Томь - Химки - 2:1 (2:0)

Голы

Соболев 9 (1:0). Саная 21 (2:0). Талалай 47 (2:1).

Состав

Томь: Мелихов, Микуцкис, Иванов, Гирдвайнис, Пульич, Макурин, Деобальд, Войдель, Сасин, Соболев, Саная

Химки: Байчора, Шумских, Лисинков, Малания, Мостовой, Талалай, Лапин, Кокоев, Батов, Дворников, Петрусев

Предупреждения:

Сасин, 19 - нет

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

05 августа 15:00, Труд, Онлайн-трансляция

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