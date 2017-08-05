«Томь» обыграла «Химки»

Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Томью» и «Химками» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Томи».

В составе победителей отличились Александр Соболев и Анзор Саная. У «Химок» гол в активе Дениса Талалая.

«Томь» набрала девять очков и занимает восьмое место. У «Химок» при таком же количестве очков шестая позиция.

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6-й тур