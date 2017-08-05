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Олег Знарок: Войнова и Зубарева ждем к концу сентября, Дацюк сыграет на турнире Пучкова

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Куньлунем» и рассказал о сроках восстановления хоккеистов армейского клуба.

- Для нас это второй матч в предсезонной подготовке, что- то получилось, что-то нет. Хорошо, что победили. Тройка Тихонова неплохо играла. До этого наигрывался Прохоркин, но получил травму - сейчас есть повод для размышлений.

Войнов и Зубарев к началу сезона не подойдут, ждем их к концу сентября. Дацюк уже тренируется, бережем его. Плотников тоже получил травму перед Хельсинки. Думаю, тройка Ковальчук, Дацюк, Плотников воссоединится к турниру Пучкова, - приводит слова Знарка ТАСС.

Напомним, СКА обыграл «Куньлунь» на турнире Sochi Hockey Open со счетом 4:2. В составе петербургского клуба покер оформил Александр Барабанов. У «Куньлуня» дублем отметился Брэндон Ип. Следующий матч СКА проведет 6 августа против «Металлурга», «Куньлунь» на следующий день также встретится с магнитогорской командой.

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