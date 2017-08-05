«Зенит» интересуется защитником «Порту» и сборной Мексики

Защитник «Порту» и сборной Мексики Мигель Лайюн может продолжить карьеру в «Зените», сообщает ESPN.

По информации издания, представители петербургского клуба в ближайшее время проведут переговоры с 29-летним игроком в Швейцарии.

Напомним, контракт футболиста с «Порту» истекает 30 июня 2020 года. В сезоне-2016/17 он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

По данным Transfermarkt.de, стоимость мексиканца составляет 6 миллионов евро. На счету Лайюна 55 игр и пять забитых мячей за национальную команду Мексики. Ранее Мигель выступал за «Уотфорд», «Гранаду», «Америку», «Аталанту», «Верукруз», «Тихуану» и «Керетаро».

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