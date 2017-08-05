«Селтик» начал новый чемпионат Шотландии с крупной победы над «Хартс»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Действующий чемпион Шотландии «Селтик» с победы начал новый
сезон в чемпионате Шотландии. Подопечные Брендана Роджерса одержали крупную
победу в матче с «Хартс».
В составе победителей дубль сделал Ли Гриффитс. Также
отличились Скотт Синклейр и Каллум Макгрегор. У гостей гол в активе Эсмаэла
Гонсалвеша.
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига
1-й тур
«Селтик» - «Хартс» - 4:1
Голы: Гриффитс, 29, 63, Синклейр, 51, Макгрегор, 73 –
Гонсалвеш, 84.
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