«Селтик» начал новый чемпионат Шотландии с крупной победы над «Хартс»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс подвел итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Астаной».

Брендан Роджерс: Мы счастливы, что нам попалась «Астана»

Брендан Роджерс: Мы счастливы, что нам попалась «Астана» Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс подвел итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Астаной».

ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в раунде плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Макгрегор может покинуть «Халл Сити» в летнее трансферное окно Голкипер Аллан Макгрегор может уйти из «Халл Сити» нынешним летом.