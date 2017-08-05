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«Селтик» начал новый чемпионат Шотландии с крупной победы над «Хартс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий чемпион Шотландии «Селтик» с победы начал новый сезон в чемпионате Шотландии. Подопечные Брендана Роджерса одержали крупную победу в матче с «Хартс».

В составе победителей дубль сделал Ли Гриффитс. Также отличились Скотт Синклейр и Каллум Макгрегор. У гостей гол в активе Эсмаэла Гонсалвеша.

Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

1-й тур

«Селтик» - «Хартс» - 4:1

Голы: Гриффитс, 29, 63, Синклейр, 51, Макгрегор, 73 – Гонсалвеш, 84.

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