Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа3 : 2Ахмат
Футбол  Крылья Советов0 : 0Волгарь
Футбол  Локомотив- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Динамо0 : 0Амкар
Футбол  Астон Вилла- : -Халл Сити
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майк Кинэн: СКА в этом матче показал нашим хоккеистам, как нужно играть

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн прокомментировал поражение команды в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open против СКА (2:4).

- Хорошая игра, которая дала нам возможность оценить своих игроков. Рад, что играли против действующего чемпиона, в борьбе именно с таким соперником можно реально оценить свою команду. Можно сказать, СКА в этом матче показал нашим хоккеистам, как нужно играть, что от них будет требоваться в предстоящем сезоне, чтобы конкурировать в КХЛ, - приводит слова Кинэна «Р-Спорт».

Добавим, что следующий матч СКА проведет 6 августа против «Металлурга»,  днем позже «Куньлунь» также встретится с магнитогорской командой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вы не халтурили на сборах?! Как забили покер?» Острый вопрос игроку СКА (видео)«Вы не халтурили на сборах?! Как забили покер?» Острый вопрос игроку СКА (видео)Александр Барабанов забросил четыре шайбы в ворота «Куньлуня». Как не поговорить с таким форвардом?«Я вот в юности не носил костюмы!» Первое интервью Знарка в новом сезоне (видео)«Я вот в юности не носил костюмы!» Первое интервью Знарка в новом сезоне (видео)Главный тренер СКА дал первое интервью в новом сезоне после победы СКА над «Куньлунем» (4:2) на турнире в Сочи.Олег Знарок: Войнова и Зубарева ждем к концу сентября, Дацюк сыграет на турнире ПучковаГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Куньлунем» и рассказал о сроках восстановления хоккеистов армейского клуба.СКА на турнире в Сочи обыграл «Куньлунь», Барабанов оформил покерВ первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open СКА победил «Куньлунь» со счетом 4:2.Эркка Вестерлунд: Пока я не могу сказать, что доволен даже первым звеномГлавный тренер Эркка Вестерлунд рассказал о своей работе с «Салаватом Юлаевым».
Футбол
«Уфа» одержала волевую победу над «Ахматом», забив три гола за шесть минут
Футбол
Александр Кокорин: Недавно мы встретились с Черчесовым и нормально поговорили
Футбол
Журналист спросил у Луческу, нет ли у него болезни Альцгеймера
Футбол
«Уфа» – «Ахмат». Видео голов
все новости
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Майк Кинэн
Майк Кинэнвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости