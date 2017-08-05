Майк Кинэн: СКА в этом матче показал нашим хоккеистам, как нужно играть

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн прокомментировал поражение команды в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open против СКА (2:4).

- Хорошая игра, которая дала нам возможность оценить своих игроков. Рад, что играли против действующего чемпиона, в борьбе именно с таким соперником можно реально оценить свою команду. Можно сказать, СКА в этом матче показал нашим хоккеистам, как нужно играть, что от них будет требоваться в предстоящем сезоне, чтобы конкурировать в КХЛ, - приводит слова Кинэна «Р-Спорт».

Добавим, что следующий матч СКА проведет 6 августа против «Металлурга», днем позже «Куньлунь» также встретится с магнитогорской командой.