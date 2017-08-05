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«Барселона» может отдать «Ювентусу» Гомеша и Рафинью в обмен на Дибалу

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

Как информирует La Gazetta dello Sport, взамен «Барса» готова отдать двух полузащитников. Это Андре Гомеш и Рафинья Алькантара.

Ранее другое итальянское издание Corriere dello Sport сообщало, что руководство сине-гранатовых готово выложить 120 миллионов евро или 90 миллионов евро и полузащитника Андреса Иньесту.

Напомним, в прошлом сезоне 23-летний Пауло Дибала принял участие в 48 матчах «Ювентуса», в которых забил 19 мячей и отдал девять результативных передач.

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