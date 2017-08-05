«Барселона» может отдать «Ювентусу» Гомеша и Рафинью в обмен на Дибалу
Источник: La Gazzetta dello SportКомментарии
Как информирует La
Gazetta dello Sport, взамен «Барса» готова отдать двух полузащитников.
Это Андре Гомеш и Рафинья Алькантара.
Ранее другое итальянское
издание Corriere dello Sport
сообщало, что руководство сине-гранатовых
готово выложить 120 миллионов евро или 90 миллионов евро и полузащитника
Андреса Иньесту.
Напомним,
в прошлом сезоне 23-летний Пауло Дибала принял участие в 48 матчах «Ювентуса»,
в которых забил 19 мячей и отдал девять результативных передач.
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