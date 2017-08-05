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Болельщики ЦСКА признали Головина лучшим игроком команды в июле

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Как информирует официальный сайт ЦСКА, болельщики армейцев признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в июле.

Сообщается, что по итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Александр набрал 36 процентов голосов. Вторым стал Алексей Березуцкий, на третьей строчке — Витиньо.

Головин принял участие во всех матчах армейцев июле и забил дважды, в ворота «Анжи» и хабаровского СКА.

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