Болельщики ЦСКА признали Головина лучшим игроком команды в июле

Как информирует официальный сайт ЦСКА, болельщики армейцев признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в июле.

Сообщается, что по итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Александр набрал 36 процентов голосов. Вторым стал Алексей Березуцкий, на третьей строчке — Витиньо.

Головин принял участие во всех матчах армейцев июле и забил дважды, в ворота «Анжи» и хабаровского СКА.