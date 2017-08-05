«Шинник» в гостях одержал победу над «Олимпийцем»
Футболисты «Шинника» одержали победу над «Олимпийцем» в матче шестого тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 26-й минуте забил полузащитник ярославцев Михаил Земсков.
После этой игры «Шинник» набрал 11 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Олимпиец», имея в активе восемь очков, занимает десятое место.
В следующем туре 9 августа «Олимпиец» в гостях сыграет с «Динамо» из Санкт-Петербурга. В тот же день «Шинник» на своем поле примет «Крылья Советов».
Матч
Голы
Земсков 26 (0:1).
Состав
Олимпиец: Анисимов, Маляров, Морозов, Абрамов, Хайруллов, Фомин, Хрипков, Горбунов, Ламбарский, Сорочкин, Беляков
Шинник: Яшин, Евсеев, Чистяков, Щадин, Дроздов, Ятченко, Самойлов, Шайморданов, Нарылков, Низамутдинов, Земсков
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
05 августа 16:00, Химик, Онлайн-трансляция