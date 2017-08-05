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«Шинник» в гостях одержал победу над «Олимпийцем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Шинника» одержали победу над «Олимпийцем» в матче шестого тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 26-й минуте забил полузащитник ярославцев Михаил Земсков.

После этой игры «Шинник» набрал 11 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Олимпиец», имея в активе восемь очков, занимает десятое место.

В следующем туре 9 августа «Олимпиец» в гостях сыграет с «Динамо» из Санкт-Петербурга. В тот же день «Шинник» на своем поле примет «Крылья Советов».

Матч

Олимпиец - Шинник - 0:1 (0:1)

Голы

Земсков 26 (0:1).

Состав

Олимпиец: Анисимов, Маляров, Морозов, Абрамов, Хайруллов, Фомин, Хрипков, Горбунов, Ламбарский, Сорочкин, Беляков

Шинник: Яшин, Евсеев, Чистяков, Щадин, Дроздов, Ятченко, Самойлов, Шайморданов, Нарылков, Низамутдинов, Земсков

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

05 августа 16:00, Химик, Онлайн-трансляция


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