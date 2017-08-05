«Шинник» в гостях одержал победу над «Олимпийцем»

Футболисты «Шинника» одержали победу над «Олимпийцем» в матче шестого тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 26-й минуте забил полузащитник ярославцев Михаил Земсков.

После этой игры «Шинник» набрал 11 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Олимпиец», имея в активе восемь очков, занимает десятое место.

В следующем туре 9 августа «Олимпиец» в гостях сыграет с «Динамо» из Санкт-Петербурга. В тот же день «Шинник» на своем поле примет «Крылья Советов».