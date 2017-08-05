Технический директор «Баварии» Решке перешел на работу в «Штутгарт»
Источник: ФК «Бавария»Комментарии
Михаэль Решке покинул пост технического директора мюнхенской
«Баварии». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что 59-летний Решке переходит на работу в «Штутгарт».
Там он займет пост спортивного директора. Он попросил расторгнуть контракт с «Баварией»,
который действовал до 30 июня 2018 года, и клуб пошел ему навстречу.
Отметим, что Решке работал на должности технического
директора «Баварии» с июля 2014 года.
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