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Технический директор «Баварии» Решке перешел на работу в «Штутгарт»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Михаэль Решке покинул пост технического директора мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что 59-летний Решке переходит на работу в «Штутгарт». Там он займет пост спортивного директора. Он попросил расторгнуть контракт с «Баварией», который действовал до 30 июня 2018 года, и клуб пошел ему навстречу.

Отметим, что Решке работал на должности технического директора «Баварии» с июля 2014 года.

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