«Тюмень» и «Кубань» сыграли вничью
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Кубанью»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На 37-й минуте в составе гостей был удален Алексей Гай.
После этого им удалось открыть счет - с
пенальти забил Никита Маляров. «Тюмень» отыгралась благодаря голу Дмитрия Гузя.
«Кубань» с восемью очками занимает девятое место. У «Тюмени»
три очка и последнее место
ФНЛ
6-й тур
Матч
Голы
Маляров 59 (0:1 - пен.). Гузь 63 (1:1).
Состав
Тюмень: Обухов, Мурачев, Гузь, Маслов, Шакуро, Богатырёв, Чудин, Павленко, Шляпкин, Рябокобыленко, Чуканов
Кубань: Дюпин, Бугаев, Смирнов, Лобкарёв, Марков, Коновалов, Гай, Алейник, Якуба, Маляров, Обухов
Предупреждения:
Рябокобыленко, 42; Обухов, 58 - Гай, 23
Удаления:
нет - Гай, 37
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 августа 16:00, Геолог, Онлайн-трансляция
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