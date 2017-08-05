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«Тюмень» и «Кубань» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Кубанью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 37-й минуте в составе гостей был удален Алексей Гай. После этого им удалось открыть счет  - с пенальти забил Никита Маляров. «Тюмень» отыгралась благодаря голу Дмитрия Гузя.

«Кубань» с восемью очками занимает девятое место. У «Тюмени» три очка и последнее место

ФНЛ

6-й тур

Матч

Тюмень - Кубань - 1:1 (0:0)

Голы

Маляров 59 (0:1 - пен.). Гузь 63 (1:1).

Состав

Тюмень: Обухов, Мурачев, Гузь, Маслов, Шакуро, Богатырёв, Чудин, Павленко, Шляпкин, Рябокобыленко, Чуканов

Кубань: Дюпин, Бугаев, Смирнов, Лобкарёв, Марков, Коновалов, Гай, Алейник, Якуба, Маляров, Обухов

Предупреждения:

Рябокобыленко, 42; Обухов, 58 - Гай, 23

Удаления:

нет - Гай, 37

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 августа 16:00, Геолог, Онлайн-трансляция


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