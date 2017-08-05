«Тюмень» и «Кубань» сыграли вничью

Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Кубанью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 37-й минуте в составе гостей был удален Алексей Гай. После этого им удалось открыть счет - с пенальти забил Никита Маляров. «Тюмень» отыгралась благодаря голу Дмитрия Гузя.

«Кубань» с восемью очками занимает девятое место. У «Тюмени» три очка и последнее место

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