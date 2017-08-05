«Зенит» – «Спартак». Пашалич отправился с красно-белыми на матч в Петербург
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
«Спартак» вылетел в Петербург на матч четвертого тура чемпионата России против «Зенита».
Главный тренер московского клуба Массимо Каррера взял на игру 23 футболиста:
Артём Ребров, Александр Максименко, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано.
Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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