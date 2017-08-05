«Зенит» – «Спартак». Пашалич отправился с красно-белыми на матч в Петербург

Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча четвертого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск».

«Локомотив» – «СКА-Хабаровск». Онлайн Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча четвертого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск».