Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа3 : 2Ахмат
Футбол  Крылья Советов1 : 0Волгарь
Футбол  Локомотив- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Динамо3 : 0Амкар
Футбол  Астон Вилла1 : 0Халл Сити
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Спартак». Пашалич отправился с красно-белыми на матч в Петербург

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» вылетел в Петербург на матч четвертого тура чемпионата России против «Зенита».

Главный тренер московского клуба Массимо Каррера взял на игру 23 футболиста:

Артём Ребров, Александр Максименко, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано. 

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Зенит» – «Спартак»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» – «СКА-Хабаровск». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча четвертого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск».«Утрехт» – «Зенит». Голландцы хотят перенести первый матч с 17 на 16 августа«Зенит» и «Утрехт» направили в УЕФА просьбу о переносе первого матча между командами в плей-офф квалификации Лиги Европы с 17 на 16 августа.Три очка под СОУсом. «Динамо» одержало первую победу в сезонеТри очка под СОУсом. «Динамо» одержало первую победу в сезоне«Динамо» разгромило «Амкар», одержав первую победу в сезоне.«Динамо» разгромило «Амкар» в матче 4-го тура РФПЛФутболисты «Динамо» переиграли «Амкар» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 3:0.«Локомотив» – «СКА-Хабаровск». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче четвертого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск».
Главные новости
Футбол
Первый матч Слуцкого в Англии! «Астон Вилла» – «Халл Сити». Онлайн
Футбол
«Локомотив» – «СКА-Хабаровск». Онлайн
Футбол
«Динамо» разгромило «Амкар» в матче 4-го тура РФПЛ
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Порту» и сборной Мексики
Футбол
«Динамо» – «Амкар». Видео голов
Футбол
Агент: «Спартак» и Луан достигли устной договоренности
Футбол
«Спартак-2» дома уступил «Енисею» Аленичева
Футбол
Жулиано: Я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты
Футбол
Александр Бубнов: Думаю, «СКА-Хабаровск» даст бой «Локомотиву»
Футбол
Неймар появился на стадионе «ПСЖ» перед матчем с «Амьеном» и поприветствовал болельщиков (фото)
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости