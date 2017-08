Неймар появился на стадионе «ПСЖ» перед матчем с «Амьеном» и поприветствовал болельщиков (фото)

Перед матчем первого тура чемпионата Франции «ПСЖ» - «Амьен» болельщикам парижского клуба был представлен новичок команды бразильский нападающий Неймар.

Футболист, находясь перед трибунами «Парк де Пренс», поприветствовал болельщиков парижан. Напомним, что он не сможет принять участие в матче, так как «ПСЖ» еще не получил его трансферный сертификат.

Neymar is presented to his new fans 🙌 pic.twitter.com/LR6A5cObGL