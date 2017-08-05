Александр Бубнов: Думаю, «СКА-Хабаровск» даст бой «Локомотиву»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура чемпионата России, в котором сыграют «Локомотив» и «СКА-Хабаровск».

- В этой паре фаворит очевиден, но Семин не зря сказал, что «Локо» ждет сложный матч. Я с ним согласен, потому что хабаровчане остались в Москве после игры с ЦСКА, то есть полностью адаптировались и хорошо подготовились. Думаю, они дадут бой. При этом «Локомотив», конечно, должен брать свои очки, несмотря на потерю Ари. В последнем матче с «Анжи» они показали, что способны добиваться результата без лидера атаки за счет мощной средней линии. Кроме того, у них есть хорошая скамейка, которая позволяет усилить давление по ходу игры и добиться результата. СКА – типичный представитель ФНЛ, физически мощная, неплохо организованная в обороне команда. Они в состоянии оказать сопротивление любой команде, доставить ей проблемы. Посмотрим, как получится в Черкизово, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча пройдет в Москве на поле стадиона «РЖД-Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

