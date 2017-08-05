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Ключников остается в «Автодоре»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

27-летний атакующий защитник Федор Ключников продолжит выступать за «Автодор». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также сообщается, что контракт со следующего сезона вступит в силу с особыми условиями. изначально договор с Ключниковым не вступил в силу по медицинским показателям и баскетболист покинул расположение клуба.

Предполагается, что Федор приступит к тренировкам с командой уже в ближайшее время.

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