Ключников остается в «Автодоре»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
27-летний атакующий
защитник Федор Ключников
продолжит выступать за «Автодор». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Также сообщается, что контракт со следующего
сезона вступит в силу с особыми условиями. изначально договор с Ключниковым не вступил в силу по медицинским показателям и
баскетболист покинул расположение клуба.
Предполагается, что Федор
приступит к тренировкам с командой уже в ближайшее время.
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