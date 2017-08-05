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«Динамо» – «Амкар». Видео голов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в Химках прошел матч 4-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Амкаром» (3:0). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.

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