«Динамо» – «Амкар». Видео голов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В субботу в Химках прошел матч 4-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Амкаром» (3:0). «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов встречи.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 1:0 49' Кирилл Панченко pic.twitter.com/9vBlDP4biE— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 2:0 64' Александр Зотов pic.twitter.com/gLPGgME5Ku— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 3:0 82' Вандерсон pic.twitter.com/CocgjeJJxc— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически