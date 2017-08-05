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Агент Луана: Официальное предложение сделала только «Сампдория»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Жаир Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана, рассказал, что ему ничего не известно об интересе со стороны «Спартака» к 24-летнему форварду.

Как сообщает в своем твиттере журналист Radio Grenal FM Матеус Д'Авила, агент ничего не знает по поводу интереса к Луану со стороны красно-белых, а предложение о трансфере бразильца официально сделала только «Сампдория».

Ранее «Спорт День за Днем» со ссылкой на источник в Бразилии сообщил, что «Спартак» согласовал трансфер нападающего «Гремио».

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