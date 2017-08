Агент Луана: Официальное предложение сделала только «Сампдория»

Жаир Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана, рассказал, что ему ничего не известно об интересе со стороны «Спартака» к 24-летнему форварду.

Как сообщает в своем твиттере журналист Radio Grenal FM Матеус Д'Авила, агент ничего не знает по поводу интереса к Луану со стороны красно-белых, а предложение о трансфере бразильца официально сделала только «Сампдория».

Em contato com Jair Peixoto, empresário me garantiu que apenas a Sampdoria fez proposta oficial por Luan. Desconhece interesse do Spartak. pic.twitter.com/6whNh6cG1u