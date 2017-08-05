Жулиано: Я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты
Источник: Чемпионат.comКомментарии
Полузащитник «Зенита»
Жулиано подтвердил информацию о том, что он может покинуть клуб.
«Это
правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счет с руководством
клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший.
Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно
тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре.
Но мне
нужно играть. В следующем году пройдет чемпионат мира. Мечтаю стать его частью.
Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать», -
цитирует Жулиано «Чемпионат.com».
В
текущем сезоне 27-летний Жулиано провел четыре матча за «Зенит».
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