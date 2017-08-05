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Жулиано: Я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано подтвердил информацию о том, что он может покинуть клуб.

«Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счет с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший. Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре.

Но мне нужно играть. В следующем году пройдет чемпионат мира. Мечтаю стать его частью. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать», - цитирует Жулиано «Чемпионат.com».

В текущем сезоне 27-летний Жулиано провел четыре матча за «Зенит».

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