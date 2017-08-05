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«Авангард» и «Балтика» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Балтики» и «Авангарда» сыграли вничью в матче шестого тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла в Курске на поле стадиона «Трудовые резервы» и завершилась со счетом 1:1.

У «Балтики» точный удар на счету Алишера Джалилова. У «Авангарда» отличился Денис Синяев.

Отметим, что на 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий курской команды Руслан Болов.

После этой игры в «Балтика» набрала 14 очков и делит с «Волгарем» первое место в первенстве. «Авангард», имея в активе шесть очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре 9 августа «Авангард» в гостях встретится с «Химками». В тот же день «Балтика» на своем поле примет «Енисей».

Матч

Авангард - Балтика - 1:1 (0:1)

Голы

Джалилов А. 26 (0:1). Синяев 64 (1:1).

Состав

Авангард: Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Шогенов, Синяев, Гурфов, Войнов А., Газданов, Нетфуллин, Федчук

Балтика: Помазан, Черенчиков, Логашов, Тимошин, Шешуков, Свежов, Каленкович, Джалилов А., Скопинцев, Касьян, Себаи

Судья:

Василий Казарцев (Россия)

Место и дата

05 августа 17:00, Трудовые резервы, Онлайн-трансляция

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