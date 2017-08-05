«Авангард» и «Балтика» сыграли вничью

Футболисты «Балтики» и «Авангарда» сыграли вничью в матче шестого тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла в Курске на поле стадиона «Трудовые резервы» и завершилась со счетом 1:1.

У «Балтики» точный удар на счету Алишера Джалилова. У «Авангарда» отличился Денис Синяев.

Отметим, что на 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий курской команды Руслан Болов.

После этой игры в «Балтика» набрала 14 очков и делит с «Волгарем» первое место в первенстве. «Авангард», имея в активе шесть очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре 9 августа «Авангард» в гостях встретится с «Химками». В тот же день «Балтика» на своем поле примет «Енисей».

