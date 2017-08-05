«Авангард» и «Балтика» сыграли вничью
Футболисты «Балтики» и «Авангарда» сыграли вничью в матче шестого тура первенства ФНЛ.
Встреча прошла в Курске на поле стадиона «Трудовые резервы» и завершилась со счетом 1:1.
У «Балтики» точный удар на счету Алишера Джалилова. У «Авангарда» отличился Денис Синяев.
Отметим, что на 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий курской команды Руслан Болов.
После этой игры в «Балтика» набрала 14 очков и делит с «Волгарем» первое место в первенстве. «Авангард», имея в активе шесть очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.
В следующем туре 9 августа «Авангард» в гостях встретится с «Химками». В тот же день «Балтика» на своем поле примет «Енисей».
Матч
Авангард - Балтика - 1:1 (0:1)
Голы
Джалилов А. 26 (0:1). Синяев 64 (1:1).
Состав
Авангард: Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Шогенов, Синяев, Гурфов, Войнов А., Газданов, Нетфуллин, Федчук
Балтика: Помазан, Черенчиков, Логашов, Тимошин, Шешуков, Свежов, Каленкович, Джалилов А., Скопинцев, Касьян, Себаи
Судья:
Василий Казарцев (Россия)
Место и дата
05 августа 17:00, Трудовые резервы, Онлайн-трансляция