«Спартак-2» дома уступил «Енисею» Аленичева

Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Енисея».

В составе победителей дубль сделал Максим Руднев. У «Спартака-2» забил Идриса Сиди Самбу.

«Енисей» набрал 12 очков и занимает пятое место. У «Спартака-2» семь очков и 14-е место.

9 августа «Енисей» сыграет на выезде с «Балтикой», а днем позже «Спартак-2» сразится дома с «Зенитом-2».