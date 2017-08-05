«Спартак-2» дома уступил «Енисею» Аленичева
Матч шестого тура
первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Енисеем» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Енисея».
В составе победителей дубль сделал Максим Руднев. У «Спартака-2» забил Идриса Сиди Самбу.
«Енисей» набрал 12 очков и занимает пятое место. У «Спартака-2» семь очков и 14-е место.
9 августа «Енисей» сыграет на выезде с «Балтикой», а днем позже «Спартак-2» сразится дома с «Зенитом-2».
Матч
Спартак-2 - Енисей - 1:2 (0:1)
Голы
Руднев 13 (0:1). Руднев 50 (0:2). Самбу 86 (1:2).
Состав
Спартак-2: Селихов, Мамин, Лихачёв, Рассказов, Шанбиев, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Руденко, Сакала
Енисей: Чепчугов, Гарбуз, Новиков, Рожков, Мильдзихов, Стеклов, Иванов, Камеш, Кутьин, Сердеров, Руднев
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
05 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция