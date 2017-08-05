Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа3 : 2Ахмат
Футбол  Крылья Советов1 : 0Волгарь
Футбол  Локомотив- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Динамо3 : 0Амкар
Футбол  Астон Вилла1 : 0Халл Сити
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент: «Спартак» и Луан достигли устной договоренности

Источник:  ТАССКомментарии

Жаир Канту Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана, рассказал, что форвард может присоединиться к московскому «Спартаку» в течение следующей недели.

- «Спартак» и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом - четыре года. Сейчас представители «Гремио» ведут согласование по сумме трансфера. Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей, - передает слова агента ТАСС.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего бразильца также заинтересован «Зенит» и мадридский «Атлетико».

Напомним, футболист защищает цвета «Гремио» с 2014 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны Луан провел 14 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. В текущем розыгрыше Кубка Либертадорес на счету бразильца 7 мячей в 6 встречах.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость бразильского нападающего в 12 миллионов евро.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» интересуется защитником «Порту» и сборной МексикиЗащитник «Порту» и сборной Мексики Мигель Лайюн может продолжить карьеру в «Зените», сообщает ESPN.Агент Бакки: Карлос хочет вернуться в «Севилью»Форвард «Милана» Карлос Бакка хотел бы вернуться в «Севилью». Об этом заявил агент игрока Серхио Барила.Жулиано: Я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые вариантыПолузащитник «Зенита» Жулиано подтвердил информацию о том, что он может покинуть клуб.«Зенит» – «Спартак». Пашалич отправился с красно-белыми на матч в Петербург«Спартак» вылетел в Петербург на матч четвертого тура чемпионата России против «Зенита».Агент Луана: Официальное предложение сделала только «Сампдория»Жаир Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана, рассказал, что ему ничего не известно об интересе со стороны «Спартака» к 24-летнему форварду.
Главные новости
Футбол
Первый матч Слуцкого в Англии! «Астон Вилла» – «Халл Сити». Онлайн
Футбол
«Локомотив» – «СКА-Хабаровск». Онлайн
Футбол
«Динамо» разгромило «Амкар» в матче 4-го тура РФПЛ
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Порту» и сборной Мексики
Футбол
«Динамо» – «Амкар». Видео голов
Футбол
Агент: «Спартак» и Луан достигли устной договоренности
Футбол
«Спартак-2» дома уступил «Енисею» Аленичева
Футбол
Жулиано: Я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты
Футбол
Александр Бубнов: Думаю, «СКА-Хабаровск» даст бой «Локомотиву»
Футбол
Неймар появился на стадионе «ПСЖ» перед матчем с «Амьеном» и поприветствовал болельщиков (фото)
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Луан Виейра
Луан Виейравсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы