Агент: «Спартак» и Луан достигли устной договоренности

Жаир Канту Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана, рассказал, что форвард может присоединиться к московскому «Спартаку» в течение следующей недели.

- «Спартак» и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом - четыре года. Сейчас представители «Гремио» ведут согласование по сумме трансфера. Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей, - передает слова агента ТАСС.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего бразильца также заинтересован «Зенит» и мадридский «Атлетико».

Напомним, футболист защищает цвета «Гремио» с 2014 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны Луан провел 14 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. В текущем розыгрыше Кубка Либертадорес на счету бразильца 7 мячей в 6 встречах.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость бразильского нападающего в 12 миллионов евро.

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