Агент Бакки: Карлос хочет вернуться в «Севилью»
Источник: ASКомментарии
Форвард «Милана» Карлос Бакка хотел бы вернуться в «Севилью».
Об этом заявил агент игрока Серхио Барила.
«Хорошо известно, что Карлос хочет вернуться в «Севилью». Он
провел там отличное время как в личном, так и в спортивном плане. Предстоит
важный сезон, который предшествует чемпионату мира. Поэтому ему нужно играть,
чтобы попасть на ЧМ-2018. Карлос в прекрасной физической форме и готов провести
отличный сезон», - цитирует агента AS.
В прошедшем сезоне
30-летний Карлос Бакка провел 32 матча за «Милан» и забил 14 мячей при пяти
голевых передачах.
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