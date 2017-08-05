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Агент Бакки: Карлос хочет вернуться в «Севилью»

Источник:  ASКомментарии

Форвард «Милана» Карлос Бакка хотел бы вернуться в «Севилью». Об этом заявил агент игрока Серхио Барила.

«Хорошо известно, что Карлос хочет вернуться в «Севилью». Он провел там отличное время как в личном, так и в спортивном плане. Предстоит важный сезон, который предшествует чемпионату мира. Поэтому ему нужно играть, чтобы попасть на ЧМ-2018. Карлос в прекрасной физической форме и готов провести отличный сезон», - цитирует агента AS.

В прошедшем сезоне 30-летний Карлос Бакка провел 32 матча за «Милан» и забил 14 мячей при пяти голевых передачах.

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