«Локомотив» – «СКА-Хабаровск». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд в матче четвертого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск».

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Корян, Ндинга, Лысов, Галаджан.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Тишкин, Никифоров, Наваловский, Дедечко, Кобялко.

Запасные: Довбня, Эдиев, Черевко, Друзин, Казанков, Савичев, Калинский, Корян, Федотов, Маркович.

Матч начнется в 20:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.



