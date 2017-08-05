«Локомотив» – «СКА-Хабаровск». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые
составы команд в матче четвертого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск».
«Локомотив»:
Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал.
Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.
Запасные:
Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Ан.
Миранчук, Корян, Ндинга, Лысов, Галаджан.
«СКА-Хабаровск»:
Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Тишкин, Никифоров,
Наваловский, Дедечко, Кобялко.
Запасные: Довбня,
Эдиев, Черевко, Друзин, Казанков, Савичев, Калинский, Корян, Федотов, Маркович.
Матч начнется в 20:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.
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