«Динамо» разгромило «Амкар» в матче 4-го тура РФПЛ

Футболисты «Динамо» переиграли «Амкар» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 3:0.

Счет на 49-й минуте встречи открыл нападающий москвичей Кирилл Панченко. На 64-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Зотов удвоил преимущество своей команды. В конце второго тайма бразильский форвард хозяев Вандерсон установил окончательный счет в матче.

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После этой игры «Динамо» набрало четыре очка и поднялось на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Амкар» проиграл четвертую игру подряд и занимает 16-е место.

В следующем туре 9 августа «Динамо» в гостях сыграет с «Ростовом». Днем ранее «Амкар» на своем поле примет «Уфу».