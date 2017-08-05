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«Динамо» разгромило «Амкар» в матче 4-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Динамо» переиграли «Амкар» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 3:0.

Счет на 49-й минуте встречи открыл нападающий москвичей Кирилл Панченко. На 64-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Зотов удвоил преимущество своей команды. В конце второго тайма бразильский форвард хозяев Вандерсон установил окончательный счет в матче.

ВИДЕО ГОЛОВ

После этой игры «Динамо» набрало четыре очка и поднялось на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Амкар» проиграл четвертую игру подряд и занимает 16-е место.

В следующем туре 9 августа «Динамо» в гостях сыграет с «Ростовом». Днем ранее «Амкар» на своем поле примет «Уфу».

Матч

Динамо - Амкар - 3:0 (0:0)

Голы

Панченко 49 (1:0). Зотов 64 (2:0). Вандерсон 82 (3:0).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Шуньич, Морозов, Хольмен, Зотов, Ионов (Темников, 67), Соу, Ташаев, Панченко (Соснин, 71), Вандерсон (Бечирай, 86)

Амкар: Нигматуллин, Идову, Милькович (Бодул, 68), Конде, Занев, Зайцев, Баланович, Гол, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Салугин (Гасилин, 85)

Предупреждения:

нет - Зайцев, 42; Салугин, 76; Конде, 90

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

05 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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