Дмитрий Аленичев: Не очень понравилось, как играли в первом тайме против «Спартака-2»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – по итогам игры против «Спартака-2» (2:1) в пятом туре ФНЛ.

- Мне не очень понравилось то, как мы играли в первом тайме. В перерыве внес поправки, и во втором тайме неплохо смотрелись. Забили второй гол, заработали пенальти, который, к сожалению, не забили. Забей его и, думаю, игра бы закончилась. А так – получилась нервная концовка, в которой «Спартак-2» мог и сравнять счет. В целом, очень доволен результатом, но к качеству игры есть вопросы.

- В прошлом туре «Енисей» проиграл 0:5. Довольны, как отреагировала команда на то поражение?

- Доволен. У нас было небольшое собрание, поговорили, можно сказать, по душам. Чтобы в будущем такое не повторялось. С другой стороны, может, не поверите, но был доволен тем, что проиграли так крупно. Надо пройти через такое. До этого мы одержали три победы подряд, было полезно спуститься с небес. Рад, как команда отреагировала на то поражение.

- При 1:2 вспоминали незабитый пенальти?

- Конечно, переживаешь, в голове какие-то моменты прокручиваются. Саше Кутьину не повезло сегодня. Но хорошо, что выстояли в концовке.