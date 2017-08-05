Дмитрий Аленичев: Не очень понравилось, как играли в первом тайме против «Спартака-2»
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – по итогам игры против «Спартака-2» (2:1) в пятом туре ФНЛ.
- Мне не очень понравилось то, как мы играли в первом тайме. В перерыве внес поправки, и во втором тайме неплохо смотрелись. Забили второй гол, заработали пенальти, который, к сожалению, не забили. Забей его и, думаю, игра бы закончилась. А так – получилась нервная концовка, в которой «Спартак-2» мог и сравнять счет. В целом, очень доволен результатом, но к качеству игры есть вопросы.
- В прошлом туре «Енисей» проиграл 0:5. Довольны, как отреагировала команда на то поражение?
- Доволен. У нас было небольшое собрание, поговорили, можно сказать, по душам. Чтобы в будущем такое не повторялось. С другой стороны, может, не поверите, но был доволен тем, что проиграли так крупно. Надо пройти через такое. До этого мы одержали три победы подряд, было полезно спуститься с небес. Рад, как команда отреагировала на то поражение.
- При 1:2 вспоминали незабитый пенальти?
- Конечно, переживаешь, в голове какие-то моменты прокручиваются. Саше Кутьину не повезло сегодня. Но хорошо, что выстояли в концовке.
Матч
Спартак-2 - Енисей - 1:2 (0:1)
Голы
Руднев 13 (0:1). Руднев 50 (0:2). Самбу 86 (1:2).
Состав
Спартак-2: Селихов, Мамин, Лихачёв, Рассказов, Шанбиев, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Руденко, Сакала
Енисей: Чепчугов, Гарбуз, Новиков, Рожков, Мильдзихов, Стеклов, Иванов, Камеш, Кутьин, Сердеров, Руднев
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
05 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция