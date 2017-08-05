Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа3 : 2Ахмат
Футбол  Крылья Советов1 : 0Волгарь
Футбол  Локомотив- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Динамо3 : 0Амкар
Футбол  Астон Вилла1 : 0Халл Сити
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Аленичев: Не очень понравилось, как играли в первом тайме против «Спартака-2»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – по итогам игры против «Спартака-2» (2:1) в пятом туре ФНЛ.

- Мне не очень понравилось то, как мы играли в первом тайме. В перерыве внес поправки, и во втором тайме неплохо смотрелись. Забили второй гол, заработали пенальти, который, к сожалению, не забили. Забей его и, думаю, игра бы закончилась. А так – получилась нервная концовка, в которой «Спартак-2» мог и сравнять счет. В целом, очень доволен результатом, но к качеству игры есть вопросы.

- В прошлом туре «Енисей» проиграл 0:5. Довольны, как отреагировала команда на то поражение?
- Доволен. У нас было небольшое собрание, поговорили, можно сказать, по душам. Чтобы в будущем такое не повторялось. С другой стороны, может, не поверите, но был доволен тем, что проиграли так крупно. Надо пройти через такое. До этого мы одержали три победы подряд, было полезно спуститься с небес. Рад, как команда отреагировала на то поражение.

- При 1:2 вспоминали незабитый пенальти?
- Конечно, переживаешь, в голове какие-то моменты прокручиваются. Саше Кутьину не повезло сегодня. Но хорошо, что выстояли в концовке.

Матч

Спартак-2 - Енисей - 1:2 (0:1)

Голы

Руднев 13 (0:1). Руднев 50 (0:2). Самбу 86 (1:2).

Состав

Спартак-2: Селихов, Мамин, Лихачёв, Рассказов, Шанбиев, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Руденко, Сакала

Енисей: Чепчугов, Гарбуз, Новиков, Рожков, Мильдзихов, Стеклов, Иванов, Камеш, Кутьин, Сердеров, Руднев

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

05 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Факел» на своем поле уступил «Оренбургу»Футболисты «Факела» с минимальным счетом уступили «Оренбургу» в матче шестого тура первенства ФНЛ.Дмитрий Гунько: Считаю, мы создали достаточно моментов у ворот «Енисея», но подвела реализацияГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько – по итогам игры пятого тура ФНЛ против «Енисея» (1:2).«Спартак-2» дома уступил «Енисею» АленичеваМатч шестого тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Енисея».«Авангард» и «Балтика» сыграли вничьюФутболисты «Балтики» и «Авангарда» сыграли вничью в матче шестого тура первенства ФНЛ.«Тюмень» и «Кубань» сыграли вничьюМатч шестого тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Кубанью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Главные новости
Футбол
Первый матч Слуцкого в Англии! «Астон Вилла» – «Халл Сити». Онлайн
Футбол
«Локомотив» – «СКА-Хабаровск». Онлайн
Футбол
«Динамо» разгромило «Амкар» в матче 4-го тура РФПЛ
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Порту» и сборной Мексики
Футбол
«Динамо» – «Амкар». Видео голов
Футбол
Агент: «Спартак» и Луан достигли устной договоренности
Футбол
«Спартак-2» дома уступил «Енисею» Аленичева
Футбол
Жулиано: Я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты
Футбол
Александр Бубнов: Думаю, «СКА-Хабаровск» даст бой «Локомотиву»
Футбол
Неймар появился на стадионе «ПСЖ» перед матчем с «Амьеном» и поприветствовал болельщиков (фото)
все новости
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости