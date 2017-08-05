Дмитрий Гунько: Считаю, мы создали достаточно моментов у ворот «Енисея», но подвела реализация
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько – по итогам игры пятого тура ФНЛ против «Енисея» (1:2).
- Интересный матч. Как мне кажется, мы доминировали на поле, владели преимуществом в обоих таймах, создали достаточно моментов, но, к сожалению, подвела реализация. Плюс совершили простые ошибки в обороне, которые привели к двум пропущенным мячам. Естественно, итог нас не устроил, - сказал Гунько.
- Решение о том, что сегодня в воротах играть будет Селихов, ваше? Или попросили из первой команды?
- Наша команда и существует для того, чтобы готовить футболистов для первой команды. Давать им практику, если в первой команде они ее не получают. И сегодня Селихов играл в воротах.
- Справедлив ли пенальти в ворота «Спартака-2»?
- Решение судей не комментирую. Другое дело, непонятный момент с фейр-плей - вратарь выбрасывает мяч в аут, когда игрок уже поднялся. В итоге мы вынуждены возвращаться мяч обратно. И с выноса нам забивают гол.
- Показалось, что Руденко несколько выпадал из игры.
- Мне так не показалось.
Матч
Спартак-2 - Енисей - 1:2 (0:1)
Голы
Руднев 13 (0:1). Руднев 50 (0:2). Самбу 86 (1:2).
Состав
Спартак-2: Селихов, Мамин, Лихачёв, Рассказов, Шанбиев, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Руденко, Сакала
Енисей: Чепчугов, Гарбуз, Новиков, Рожков, Мильдзихов, Стеклов, Иванов, Камеш, Кутьин, Сердеров, Руднев
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
05 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция