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«Факел» на своем поле уступил «Оренбургу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Факела» с минимальным счетом уступили «Оренбургу» в матче шестого тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 1:0 в пользу оренбургской команды.

Единственный мяч в этой встрече на 26-й минуте ударом с 11-метровой отметки забил словенский полузащитник «Оренбурга» Денис Попович.

После этой игры «Оренбург» набрал девять очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице первенства. «Факел», имея в своем активе пять очков, занимает 16-е место.

В следующем туре 9 августа «Факел» на выезде сыграет с «Тамбовом».  В тот же день «Оренбург» на своем поле встретится с «Ротором».

Матч

Факел - Оренбург - 0:1 (0:1)

Голы

Попович 25 (0:1 - пен.).

Место и дата

05 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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