«Факел» на своем поле уступил «Оренбургу»

Футболисты «Факела» с минимальным счетом уступили «Оренбургу» в матче шестого тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 1:0 в пользу оренбургской команды.

Единственный мяч в этой встрече на 26-й минуте ударом с 11-метровой отметки забил словенский полузащитник «Оренбурга» Денис Попович.

После этой игры «Оренбург» набрал девять очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице первенства. «Факел», имея в своем активе пять очков, занимает 16-е место.

В следующем туре 9 августа «Факел» на выезде сыграет с «Тамбовом». В тот же день «Оренбург» на своем поле встретится с «Ротором».

