«Факел» на своем поле уступил «Оренбургу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Факела» с минимальным счетом уступили «Оренбургу» в матче шестого тура первенства ФНЛ.
Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 1:0 в пользу оренбургской команды.
Единственный мяч в этой встрече на 26-й минуте ударом с 11-метровой отметки забил словенский полузащитник «Оренбурга» Денис Попович.
После этой игры «Оренбург» набрал девять очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице первенства. «Факел», имея в своем активе пять очков, занимает 16-е место.
В следующем туре 9 августа «Факел» на выезде сыграет с «Тамбовом». В тот же день «Оренбург» на своем поле встретится с «Ротором».
Матч
Голы
Попович 25 (0:1 - пен.).
Место и дата
05 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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