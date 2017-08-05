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«Крылья Советов» обыграли «Волгарь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Волгарем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Крыльев».

Единственный мяч на 41-й минуте с пенальти забил Дмитрий Ятченко.

«Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают третье место. У «Волгаря» столько же очков и второе место по дополнительным показателям.

В следующем туре самарцы сыграют с «Шинником», а их соперники – с «Оренбургом». 

Матч

Крылья Советов - Волгарь - 1:0 (1:0)

Голы

Ятченко 41 (1:0 - пен.).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Ятченко, Гоцук, Гаджибеков, Ткачук, Башкиров, Ланин, Кленкин, Самодин, Алиев

Волгарь: Бучнев, Плиев, Степанов, Калинин, Таказов, Шалаев, Болонин, Букия, Кабутов, Газзаев Р., Машуков

Судья:

Павел Шадыханов (Россия)

Место и дата

05 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция


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