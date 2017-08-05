«Крылья Советов» обыграли «Волгарь»

Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Волгарем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Крыльев».

Единственный мяч на 41-й минуте с пенальти забил Дмитрий Ятченко.

«Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают третье место. У «Волгаря» столько же очков и второе место по дополнительным показателям.

В следующем туре самарцы сыграют с «Шинником», а их соперники – с «Оренбургом».