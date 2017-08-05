«Крылья Советов» обыграли «Волгарь»
Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Волгарем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Крыльев».
Единственный мяч на 41-й минуте с пенальти забил Дмитрий Ятченко.
«Крылья Советов» набрали 13 очков и занимают третье место. У «Волгаря» столько же очков и второе место по дополнительным показателям.
В следующем туре самарцы сыграют с «Шинником», а их соперники – с «Оренбургом».
Матч
Крылья Советов - Волгарь - 1:0 (1:0)
Голы
Ятченко 41 (1:0 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Ятченко, Гоцук, Гаджибеков, Ткачук, Башкиров, Ланин, Кленкин, Самодин, Алиев
Волгарь: Бучнев, Плиев, Степанов, Калинин, Таказов, Шалаев, Болонин, Букия, Кабутов, Газзаев Р., Машуков
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
05 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция