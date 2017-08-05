«Сибирь» на выезде обыграла «Ротор»

Матч шестого тура первенства ФНЛ между ФК «Ротор-Волгоград» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сибири».

В составе победителей дубль сделал Максим Житнев. У «Ротора» отличился Максим Вотинов.

«Сибирь» набрала семь очков и занимает 14-е место. У «Ротора» четыре очка и 18-е место

В следующем туре «Сибирь» примет «Кубань», а «Ротор» на выезде сыграет с «Оренбургом».

Матч Ротор-Волгоград - Сибирь - 1:2 (0:2) Голы Житнев 17 (0:1 - пен.). Житнев 35 (0:2). Вотинов 69 (1:2). Место и дата 05 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция



