«Сибирь» на выезде обыграла «Ротор»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч шестого тура первенства ФНЛ между ФК «Ротор-Волгоград»
и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сибири».
В составе победителей дубль сделал Максим Житнев. У «Ротора» отличился Максим Вотинов.
«Сибирь» набрала семь очков и занимает 14-е место. У «Ротора»
четыре очка и 18-е место
В следующем туре «Сибирь» примет «Кубань», а «Ротор» на выезде сыграет с «Оренбургом».
Матч
Ротор-Волгоград - Сибирь - 1:2 (0:2)
Голы
Житнев 17 (0:1 - пен.). Житнев 35 (0:2). Вотинов 69 (1:2).
Место и дата
05 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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