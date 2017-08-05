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Дмитрий Аленичев: Приятно, что болельщики «Спартака» вспомнили меня

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев - по итогам игры против «Спартака-2» (2:1) в пятом туре ФНЛ.

- Как вам игралось на поле спартаковской Академии в Сокольниках? Болельщики посвятили вам кричалку.
- Здесь хорошая аура, спартаковская. Болельщики поддерживали свою команду, приятно, что меня вспомнили. Рад был увидеть некоторых спартаковских ребят, которые привлекались в основную команду при мне. Такая небольшая ностальгия. Хотел воспользоваться возможностью и пожелать «Спартаку» завтра удачи в игре с «Зенитом».

- Как вам «Спартака-2»?
- Они хорошо взаимодействуют, видна спартаковская философия. Гунько, думаю, следует ее основным принципам. Ребята все обученные. Единственное, наверное, «Спартаку-2» не хватает этакого дядьки, чтобы мог заводить молодых ребят, помогать им. Считаю, правильно делают, что доверяют молодым. В будущем хотелось бы, чтобы в первой команде было больше воспитанников.

- Два гола за «Енисей» забил 20-летний Руднев. Это его первая игра в стартовом составе в сезоне. Что скажете?
- Да, молодой парень со скоростью, ударом. Может быть, был некий риск поставить его в состав, но мы попробовали его сначала на тренировках, он хорошо показал себя. Решили выпустить с первых минут – он ответил двумя голами.

Матч

Спартак-2 - Енисей - 1:2 (0:1)

Голы

Руднев 13 (0:1). Руднев 50 (0:2). Самбу 86 (1:2).

Состав

Спартак-2: Селихов, Мамин, Лихачёв, Рассказов, Шанбиев, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Руденко, Сакала

Енисей: Чепчугов, Гарбуз, Новиков, Рожков, Мильдзихов, Стеклов, Иванов, Камеш, Кутьин, Сердеров, Руднев

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

05 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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