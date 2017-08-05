«ПСЖ» обыграл «Амьен» в стартовом туре чемпионата Франции

Матч первого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Амьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».

Напомним, что новичок парижан Неймар не смог сыграть, так как клуб еще не получил его трансферный сертификат. Перед игрой бразилец поприветствовал болельщиков.

В составе парижского клуба отличились Эдинсон Кавани и Хавьер Пасторе. Напомним, что вчера свой матч выиграл «Монако». Действующие чемпионы победили «Тулузу» со счетом 3:2.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Генгамом», а «Амьен» примет «Анже».

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур