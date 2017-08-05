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«ПСЖ» обыграл «Амьен» в стартовом туре чемпионата Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Амьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».

Напомним, что новичок парижан Неймар не смог сыграть, так как клуб еще не получил его трансферный сертификат. Перед игрой бразилец поприветствовал болельщиков.

В составе парижского клуба отличились Эдинсон Кавани и Хавьер Пасторе. Напомним, что вчера свой матч выиграл «Монако». Действующие чемпионы победили «Тулузу» со счетом 3:2.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Генгамом», а «Амьен» примет «Анже».

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

Матч

ПСЖ - Амьен - 2:0 (1:0)

Голы

Кавани 42 (1:0). Пасторе 80 (2:0).

Состав

ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва (Кимпембе, 46), Маркиньос, Алвес, Ди Мария, Рабьо, Верратти, Пасторе, Мотта (Матюиди, 67), Кавани (Гедеш, 86)

Амьен: Гартнер, Бодмер, Аденон, Гуано, Монкондуи, Эль Хаджам, Сиссоко, Фофана, Манзала (Буржо, 69), Ндомбеле (Шарье, 57), Койта (Лабо, 76)

Предупреждения:

нет - Фофана, 69

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

05 августа 18:15, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция


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