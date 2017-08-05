«ПСЖ» обыграл «Амьен» в стартовом туре чемпионата Франции
Матч первого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Амьеном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».
Напомним, что новичок парижан Неймар не смог сыграть, так
как клуб еще не получил его трансферный сертификат. Перед игрой бразилец
поприветствовал болельщиков.
В составе парижского клуба отличились Эдинсон Кавани и
Хавьер Пасторе. Напомним, что вчера свой матч выиграл «Монако». Действующие
чемпионы победили «Тулузу» со счетом 3:2.
В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Генгамом», а «Амьен»
примет «Анже».
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур
Матч
Голы
Кавани 42 (1:0). Пасторе 80 (2:0).
Состав
ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва (Кимпембе, 46), Маркиньос, Алвес, Ди Мария, Рабьо, Верратти, Пасторе, Мотта (Матюиди, 67), Кавани (Гедеш, 86)
Амьен: Гартнер, Бодмер, Аденон, Гуано, Монкондуи, Эль Хаджам, Сиссоко, Фофана, Манзала (Буржо, 69), Ндомбеле (Шарье, 57), Койта (Лабо, 76)
Предупреждения:
нет - Фофана, 69
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
05 августа 18:15, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция