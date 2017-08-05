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Юрий Калитвинцев: «Динамо» вспомнило об агрессии в атаке

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Амкаром» (3:0) в четвертом туре РФПЛ.

«Наш план был - агрессия в атаке, вспомнили, как агрессивно играли в ФНЛ, хотя туда стараемся не возвращаться. Чувствовалось, что уверенность у ребят потерялась, поэтому вышли играть агрессивно и с уважением к сопернику, просьба была заставить уважать себя. Начало было агрессивным, в перерыве сделали акцент на том, что соперник хорошо обороняется и что много атак через центр не проходили, попросили прибавить на флангах и в скорости передач, - сказал Калитвинцев. - Все поменял забитый мяч, сопернику ничего не оставалось, кроме как искать счастья у чужих ворот. Соперник раскрылся, и мы постарались этим воспользоваться».

Матч

Динамо - Амкар - 3:0 (0:0)

Голы

Панченко 49 (1:0). Зотов 64 (2:0). Вандерсон 82 (3:0).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Шуньич, Морозов, Хольмен, Зотов, Ионов (Темников, 67), Соу, Ташаев, Панченко (Соснин, 71), Вандерсон (Бечирай, 86)

Амкар: Нигматуллин, Идову, Милькович (Бодул, 68), Конде, Занев, Зайцев, Баланович, Гол, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Салугин (Гасилин, 85)

Предупреждения:

нет - Зайцев, 42; Салугин, 76; Конде, 90

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

05 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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