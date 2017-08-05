Юрий Калитвинцев: «Динамо» вспомнило об агрессии в атаке

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Амкаром» (3:0) в четвертом туре РФПЛ.

«Наш план был - агрессия в атаке, вспомнили, как агрессивно играли в ФНЛ, хотя туда стараемся не возвращаться. Чувствовалось, что уверенность у ребят потерялась, поэтому вышли играть агрессивно и с уважением к сопернику, просьба была заставить уважать себя. Начало было агрессивным, в перерыве сделали акцент на том, что соперник хорошо обороняется и что много атак через центр не проходили, попросили прибавить на флангах и в скорости передач, - сказал Калитвинцев. - Все поменял забитый мяч, сопернику ничего не оставалось, кроме как искать счастья у чужих ворот. Соперник раскрылся, и мы постарались этим воспользоваться».