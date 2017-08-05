«Зенит-2» дома уступил «Тамбову»

Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Зенитом-2» и «Тамбовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Тамбова».

Единственный мяч забил Андрей Часовских. «Тамбов» набрал девять очков и занимает седьмое место. У «Зенита-2» четыре очка и 17-е место.

В следующем туре «Зенит-2» сыграет на выезде против «Спартака-2», а «Тамбов» примет «Факел».

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