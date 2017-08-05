«Зенит-2» дома уступил «Тамбову»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч шестого тура первенства ФНЛ между «Зенитом-2» и «Тамбовом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Тамбова».
Единственный мяч забил Андрей Часовских. «Тамбов» набрал
девять очков и занимает седьмое место. У «Зенита-2» четыре очка и 17-е место.
В следующем туре «Зенит-2» сыграет на выезде против «Спартака-2»,
а «Тамбов» примет «Факел».
ФНЛ
6-й тур
Матч
Голы
Часовских 43 (0:1).
Место и дата
05 августа 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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