Гаджи Гаджиев: Если такие ошибки будут продолжаться – поведем борьбу за выживание
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Динамо» (0:3) в четвертом туре РФПЛ.
«В раздевалку пришли, у тех, кто совершал эти ошибки, у них слезы были. Но Москва слезам не верит, - сказал Гаджиев. - Мне сложно сказать, откуда эти ошибки. Уровень мастерства, конечно, влияет. Но чрезмерные эмоции влияют на концентрацию, они хотели выиграть. Но есть некоторые вещи, которые нельзя делать ни при каких ситуациях. Показываешь им, говоришь им более жестко, что если будет такое продолжаться, то будем вести борьбу за выживание».
Матч
Голы
Панченко 49 (1:0). Зотов 64 (2:0). Вандерсон 82 (3:0).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Шуньич, Морозов, Хольмен, Зотов, Ионов (Темников, 67), Соу, Ташаев, Панченко (Соснин, 71), Вандерсон (Бечирай, 86)
Амкар: Нигматуллин, Идову, Милькович (Бодул, 68), Конде, Занев, Зайцев, Баланович, Гол, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Салугин (Гасилин, 85)
Предупреждения:
нет - Зайцев, 42; Салугин, 76; Конде, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
05 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция