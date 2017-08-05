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Победы «Уфы» и «Динамо», успешный старт «ПСЖ». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. «Уфа» одержала волевую победу в матче с «Ахматом».

2. «Динамо» с крупным счетом обыграло «Амкар».

3. «ПСЖ» без Неймара обыграл «Амьен» в первом туре чемпионата Франции.

4. Сам Неймар перед матчем был представлен парижской публике.

5. «Барселона» уже ищет замену бразильцу и хочет приобрести Пауло Дибалу.

Текст дня: Почему «Спартак» должен обыграть «Зенит»

Фото дня: Опубликован чек на 222 миллиона, который «Барселона» получила за Неймара

Видео дня: Тьерри Анри забил мяч в кольцо с центра площадки


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