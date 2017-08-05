Победы «Уфы» и «Динамо», успешный старт «ПСЖ». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей дня.
1. «Уфа» одержала волевую победу в матче с «Ахматом».
2. «Динамо» с крупным счетом обыграло «Амкар».
3. «ПСЖ» без Неймара обыграл «Амьен» в первом туре
чемпионата Франции.
4. Сам Неймар перед матчем был представлен парижской
публике.
5. «Барселона» уже ищет замену бразильцу и хочет приобрести
Пауло Дибалу.
Текст дня: Почему «Спартак» должен обыграть «Зенит»
Фото дня: Опубликован чек на 222 миллиона, который
«Барселона» получила за Неймара
Видео дня: Тьерри Анри забил мяч в кольцо с центра
площадки
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически