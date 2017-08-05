Андрей Тихонов: Стараемся играть в футбол, но нам не хватает удачи и мастерства
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал домашнюю победу над «Волгарем» (1:0) в шестом туре ФНЛ.
- Сегодня мы создавали хорошие моменты, у нас были хорошие подходы к чужим воротам, - сказал Тихонов. - Но результат довлеет над командой. Отсюда нервозность. Когда тренера приглашают в команду, то говорят о задачах. В «Енисее» мне поставили задачу, которой раньше никогда не было. В итоге мы создали команду, которая дошла до третьего места и сыграла в стыковых матчах. Мы строим команду и нам нужен результат. Моменты есть. Мы стараемся играть в футбол, но нам не хватает удачи и исполнительского мастерства. Все сразу не бывает. Но мы стараемся.
Матч
Крылья Советов - Волгарь - 1:0 (1:0)
Голы
Ятченко 41 (1:0 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Ятченко, Гоцук, Гаджибеков, Ткачук, Башкиров, Ланин, Кленкин, Самодин, Алиев
Волгарь: Бучнев, Плиев, Степанов, Калинин, Таказов, Шалаев, Болонин, Букия, Кабутов, Газзаев Р., Машуков
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
05 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция