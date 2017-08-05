Олимпийская сборная России обыграла «Сочи» на предсезонном турнире
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч турнира Sochi Hockey
Open между олимпийской сборной России и ХК «Сочи» завершился победой сборной
России. Итоговый счет матча – 5:1.
В составе победителей
отличились Александр Полунин, Егор Коршков, Станислав
Галиев, Владимир
Ткачев и Павел
Красковский. В составе сочинской
команды забил Павел Падакин.
Завтра ХК «Сочи» сыграет со
сборной Канады. В понедельник канадцы сыграют со сборной России.
Sochi Hockey Open
Россия – «Сочи» - 5:1
Голы: Полунин, 3, Коршков,
5, Галиев, 20, Ткачев, 37, Красковский, 54 – Падакин, 52
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