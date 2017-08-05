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Олимпийская сборная России обыграла «Сочи» на предсезонном турнире

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч турнира Sochi Hockey Open между олимпийской сборной России и ХК «Сочи» завершился победой сборной России. Итоговый счет матча – 5:1.

В составе победителей отличились Александр Полунин, Егор Коршков, Станислав Галиев, Владимир Ткачев и Павел Красковский. В составе сочинской команды забил Павел Падакин.

Завтра ХК «Сочи» сыграет со сборной Канады. В понедельник канадцы сыграют со сборной России.

Sochi Hockey Open

Россия – «Сочи» - 5:1

Голы: Полунин, 3, Коршков, 5, Галиев, 20, Ткачев, 37, Красковский, 54 – Падакин, 52

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