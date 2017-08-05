«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария»: Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Баварии», которые встретятся сегодня в матче за Суперкубок Германии.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Сократис, Бартра, Загаду, Шахин, Кастро, Дахуд, Пулишич, Дембеле, Обамейянг.
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хави Мартинес, Хуммельс, Рафинья, Руди, Видаль, Толиссо, Мюллер, Рибери, Левандовски.
Матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 21:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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