«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария»: Стартовые составы

Технический директор «Баварии» Решке перешел на работу в «Штутгарт» Михаэль Решке покинул пост технического директора мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок Германии, в котором мюнхенцам предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией».

Карло Анчелотти: У нас очень большая мотивация выиграть первую официальную игру сезона

Карло Анчелотти: У нас очень большая мотивация выиграть первую официальную игру сезона Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок Германии, в котором мюнхенцам предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией».

Суперкубок Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск) В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» сыграет мюнхенской «Баварией».