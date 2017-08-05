Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа3 : 2Ахмат
Футбол  Крылья Советов1 : 0Волгарь
Футбол  Локомотив1 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Динамо3 : 0Амкар
Футбол  Астон Вилла1 : 1Халл Сити
Футбол  Боруссия0 : 0Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Халл Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в первом матче Слуцкого в Чемпионшипе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура английского Чемпионшипа между «Астон Виллой» и «Халл Сити» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Хозяева открыли счет на седьмой минуте благодаря голу Габриэля Агбонлахора. На 62-й минуте результат сравнял Джаррод Боуэн.

Напомним, что это первый официальный матч «Халла» под руководством Леонида Слуцкого. Также первый официальный матч за «Астон Виллу» провел бывший защитник «Челси» Джон Терри.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионшип

1-й тур

Матч

Астон Вилла - Халл Сити - 1:1 (1:0)

Голы

Агбонлахор 7 (1:0). Боуэн 62 (1:1).

Состав

Астон Вилла: Джонстоун, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Лэнсбери, Уилан, Аль-Мухаммади, Бакуна (Грин, 69), Хоган (Онома, 78), Агбонлахор

Халл Сити: МакГрегор, Эктор, Айна, Доусон, Кларк, Клукас, Хенриксен (Мазух, 90), Гросицки (Уэйр, 90), Кэмпбелл (Мейлер, 70), Эрнандес, Боуэн

Предупреждения:

Лэнсбери, 18; Уилан, 23 - нет

Место и дата

05 августа 19:30, Вилла Парк, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Астон Вилла» – «Халл Сити» – 1:1. Как это было«Астон Вилла» – «Халл Сити» – 1:1. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча первого тура английского Чемпионшипа между «Астон Виллой» и «Халл Сити».Леонид Слуцкий: Думаю, что наши шансы с «Астон Виллой» – 50 на 50Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матч против «Астон Виллы», который состоится в рамках первого круга«Сандерленд» и «Дерби» разошлись миром в стартовом матче ЧемпионшипаСтартовал первый тур английского Чемпионшипа.«Астон Вилла» арендовала Онома у «Тоттенхэма»Полузащитник «Тоттенхэма» Джош Онома перешел в «Астон Виллу» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.Леонид Слуцкий: Нужно купить еще игроков и расширить барЛеонид Слуцкий: Нужно купить еще игроков и расширить барБывший тренер ЦСКА и сборной России дал большое интервью перед своим первым официальным матчем в Англии.
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла «Сочи» на предсезонном турнире
Футбол
Гаджи Гаджиев: Если такие ошибки будут продолжаться – поведем борьбу за выживание
Футбол
Юрий Калитвинцев: «Динамо» вспомнило об агрессии в атаке
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Амьен» в стартовом туре чемпионата Франции
все новости
Астон Вилла
Астон Виллакалендарьстатистика
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Чемпионшип
Чемпионшиптаблицакалендарьстатистикатексты/новости