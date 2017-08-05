«Халл Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в первом матче Слуцкого в Чемпионшипе
Матч первого тура английского Чемпионшипа между «Астон
Виллой» и «Халл Сити» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Хозяева открыли счет на седьмой минуте благодаря голу
Габриэля Агбонлахора. На 62-й минуте результат сравнял Джаррод Боуэн.
Напомним, что это первый официальный матч «Халла» под
руководством Леонида Слуцкого. Также первый официальный матч за «Астон Виллу»
провел бывший защитник «Челси» Джон Терри.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионшип
1-й тур
Матч
Астон Вилла - Халл Сити - 1:1 (1:0)
Голы
Агбонлахор 7 (1:0). Боуэн 62 (1:1).
Состав
Астон Вилла: Джонстоун, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Лэнсбери, Уилан, Аль-Мухаммади, Бакуна (Грин, 69), Хоган (Онома, 78), Агбонлахор
Халл Сити: МакГрегор, Эктор, Айна, Доусон, Кларк, Клукас, Хенриксен (Мазух, 90), Гросицки (Уэйр, 90), Кэмпбелл (Мейлер, 70), Эрнандес, Боуэн
Предупреждения:
Место и дата
05 августа 19:30, Вилла Парк, Текстовая трансляция