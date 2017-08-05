Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «СКА-Хабаровск»
«Локомотив» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в четвертом туре чемпионата России.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч со штрафного на 75-й минуте забил Алексей Миранчук (видео гола).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Железнодорожники одержали четвертую победу, набрали 12 очков и занимают на данный момент первое место в турнирной таблице. Дальневосточники, в свою очередь, потерпели четвертое поражение, не забив ни одного мяча, и расположились на 15-й строчке.
В следующем туре «Локомотив» 9 августа сыграет на выезде с «Рубином», а «СКА-Хабаровск» днем ранее примет «Анжи».
Матч
Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)
Голы
Миранчук А. 75 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)
Предупреждения:
нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция