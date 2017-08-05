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Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «СКА-Хабаровск»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в четвертом туре чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч со штрафного на 75-й минуте забил Алексей Миранчук (видео гола).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Железнодорожники одержали четвертую победу, набрали 12 очков и занимают на данный момент первое место в турнирной таблице. Дальневосточники, в свою очередь, потерпели четвертое поражение, не забив ни одного мяча, и расположились на 15-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 9 августа сыграет на выезде с «Рубином», а «СКА-Хабаровск»  днем ранее примет «Анжи».

Матч

Локомотив - СКА-Хабаровск - 1:0 (0:0)

Голы

Миранчук А. 75 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Коломейцев, 70), Фернандеш, Баринов (Миранчук А., 39), Миранчук А., Фарфан (Ротенберг, 90)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Наваловский, Тишкин, Гришко, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Димидко, Никифоров, Кобялко (Маркович, 68)

Предупреждения:

нет - Димидко, 49; Баляйкин, 61

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

05 августа 20:00, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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