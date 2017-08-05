Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «СКА-Хабаровск»

«Локомотив» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в четвертом туре чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч со штрафного на 75-й минуте забил Алексей Миранчук (видео гола).



«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Железнодорожники одержали четвертую победу, набрали 12 очков и занимают на данный момент первое место в турнирной таблице. Дальневосточники, в свою очередь, потерпели четвертое поражение, не забив ни одного мяча, и расположились на 15-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 9 августа сыграет на выезде с «Рубином», а «СКА-Хабаровск» днем ранее примет «Анжи».