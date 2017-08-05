Болт со второго места вышел в финал в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по
легкой атлетике. В финал со второго места вышел знаменитый ямайский спринтер
Усэйн Болт.
Победителем забега стал американец Кристиан Коулмэн с
результатом 9,97. Болт проиграл ему 0,01 секунды. На третьем месте француз
Джимми Вико (10,07).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Бег на 100 метров. Мужчины
Полуфинал. Третий забег
1. Кристиан Коулмэн (США) 9,97
2. Усэйн Болт (Ямайка) 9,98
3. Джимми Вико (Франция) 10,07
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