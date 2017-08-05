Болт со второго места вышел в финал в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике

Болт выступит на дистанции 100 м и эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

Как сообщает пресс- служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций, ямайский спринтер Усэйн Болт выступит на чемпионате мира по легкой атлетике - 2017 на дистанциях 100 метров и в эстафете 4х100 метров.