Товарищеские матчи. «Ливерпуль» обыграл «Атлетик», «Тоттенхэм» выиграл у «Ювентуса»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Состоялись два товарищеских матча с участием английских
клубов.
«Ливерпуль» обыграл «Атлетик» (Бильбао) со счетом 3:1.
Забивали у «красных» Роберто Фирмино,
Бенджамин Вудберн и Доминик Соланке. У басков гол в активе Иньяки Уильямса. «Тоттенхэм»
обыграл «Ювентус» со счетом 2:0 благодаря голам Харри Кейна и Кристиана
Эриксена.
Товарищеские матчи
«Ливерпуль» - «Атлетик» - 3:1
Голы: Фирмино, 21, с пенальти, Вудберн, 59, Соланке, 80 –
Уильямс, 30
«Тоттенхэм» - «Ювентус» - 2:0
Голы: Кейн, 11, Эриксен, 52
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