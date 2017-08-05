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Товарищеские матчи. «Ливерпуль» обыграл «Атлетик», «Тоттенхэм» выиграл у «Ювентуса»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись два товарищеских матча с участием английских клубов.

«Ливерпуль» обыграл «Атлетик» (Бильбао) со счетом 3:1. Забивали  у «красных» Роберто Фирмино, Бенджамин Вудберн и Доминик Соланке. У басков гол в активе Иньяки Уильямса. «Тоттенхэм» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0 благодаря голам Харри Кейна и Кристиана Эриксена.

Товарищеские матчи

«Ливерпуль» - «Атлетик» - 3:1

Голы: Фирмино, 21, с пенальти, Вудберн, 59, Соланке, 80 – Уильямс, 30

«Тоттенхэм» - «Ювентус» - 2:0

Голы: Кейн, 11, Эриксен, 52

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