«Шахтер» выиграл у «Мариуполя»

Матч четвертого тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и «Мариуполем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Шахтера».

В составе победителей забивали Бернард, Марлос и Сергей Кривцов. У «Мариуполя» гол в активе Игоря Тищенко. «Шахтер» набрал девять очков и сравнялся с лидирующим «Динамо». У киевского клуба в запасе матч с «Ворсклой», который состоится завтра. «Мариуполь» на шестом месте – пять очков.

В следующем туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Александрией», а «Мариуполь» примет «Карпаты».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

6-й тур

«Шахтер» - «Мариуполь» - 3:1

Голы: Бернард, 7, Марлос, 42, Кривцов, 68 – Тищенко, 73