«Шахтер» выиграл у «Мариуполя»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч четвертого тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером»
и «Мариуполем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Шахтера».
В составе победителей забивали Бернард, Марлос и Сергей
Кривцов. У «Мариуполя» гол в активе Игоря Тищенко. «Шахтер» набрал девять очков
и сравнялся с лидирующим «Динамо». У киевского клуба в запасе матч с «Ворсклой»,
который состоится завтра. «Мариуполь» на шестом месте – пять очков.
В следующем туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Александрией»,
а «Мариуполь» примет «Карпаты».
Чемпионат Украины. Премьер-лига
6-й тур
«Шахтер» - «Мариуполь» - 3:1
Голы: Бернард, 7, Марлос, 42, Кривцов, 68 – Тищенко, 73
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