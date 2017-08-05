«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» на Кубке губернатора Нижегородской области
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Салават Юлаев» взял верх над «Автомобилистом» в матче Кубка губернатора Нижегородской области.
Единственную шайбу в овертайме забросил нападающий уфимцев Денис Кокарев.
«Салават» и «Ак Барс» с 8 очками лидируют на данный момент в таблице турнира, «Автомобилист» с 7 баллами идет третьим.
7 августа команда из Башкортостана сыграет с новокузнецким «Металлургом», а уральцы днем ранее встретятся с «Торпедо».
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