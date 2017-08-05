Олег Саленко: «Янг Бойз» будет делать ставку на домашний матч

Экс-форвард сборной России Олег Саленко оценил игру «Янг Бойз» - соперника ЦСКА по раунду плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что на предыдущей стадии швейцарский клуб прошел киевское «Динамо».

«Так вышло, что в двух матчах с «Янг Бойз» играло два разных «Динамо». Дома должны были забивать минимум пять, а на выезде все поменялось. Увидели совсем другую команду. Обидно, что еще и вратарь Коваль тащил все что можно, а в итоге пропустил безобидный мяч, оказавшийся решающим.

Команда на слуху уже не первый год, не так давно выбивала «Шахтер» из Лиги чемпионов. А в этом сезоне помимо киевлян уже обыгрывали лидера швейцарского футбола последних лет «Базель» и идут в чемпионате на первом месте. В домашнем матче они очень понравились: действовали жестко, агрессивно и добились нужного результата.

Делают ли они ставку на домашний матч? Сто процентов. Тем более, у нас многие команды не привыкли играть на искусственном поле как в Берне», - цитирует Саленко «Матч ТВ».