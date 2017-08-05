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Литовец Гуджюс стал чемпионом мира в метании диска

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В соревнованиях по метанию диска у мужчин золотую медаль завоевал литовский спортсмен Андрюс Гуджюс.

Результат победителя – 69 метров 21 сантиметр. Вторым стал швед Даниэль Столь (69,19). Бронзовая медаль в активе американца Мэйсона Финли (68,03).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Метание диска

Мужчины

Финал

1. Андрюс Гуджюс (Литва) 69,21

2. Даниэль Столь (Швеция) 69,19

3. Мэйсон Финли (США) 68,03

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