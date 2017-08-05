Литовец Гуджюс стал чемпионом мира в метании диска
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по
легкой атлетике. В соревнованиях по метанию диска у мужчин золотую медаль
завоевал литовский спортсмен Андрюс Гуджюс.
Результат победителя – 69 метров 21 сантиметр. Вторым стал
швед Даниэль Столь (69,19). Бронзовая медаль в активе американца Мэйсона Финли
(68,03).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Метание диска
Мужчины
Финал
1. Андрюс Гуджюс (Литва) 69,21
2. Даниэль Столь (Швеция) 69,19
3. Мэйсон Финли (США) 68,03
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