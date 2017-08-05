Литовец Гуджюс стал чемпионом мира в метании диска

Болт со второго места вышел в финал в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В финал со второго места вышел знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт.