Леонид Слуцкий: Мы плохо играли первые 50 минут, но потом почувствовали себя увереннее

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал выездную ничью с «Астон Виллой» (1:1) в первом туре чемпионшипа.

Напомним, эта игра стала первой официальной для российского специалиста на посту наставника английского клуба.

«Мы играли плохо первые 50 минут, - сказал Слуцкий. - Это было сложное время для нас, потому что у нас вышли несколько молодых ребят, которые не имели опыта игры в чемпионшипе, плюс матч против «Астон Виллы», полный стадион. Однако позднее мы почувствовали себя увереннее, у нас были шансы, и я думаю, что мы заслужили этот результат».

46-летний Слуцкий возглавил «Халл» в июне, став первым российским тренером в Англии.