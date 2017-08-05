Леонид Слуцкий: Мы плохо играли первые 50 минут, но потом почувствовали себя увереннее
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал выездную ничью с «Астон Виллой» (1:1) в первом туре чемпионшипа.
Напомним, эта игра стала первой официальной для российского специалиста на посту наставника английского клуба.
«Мы играли плохо первые 50 минут, - сказал Слуцкий. - Это было сложное время для нас, потому что у нас вышли несколько молодых ребят, которые не имели опыта игры в чемпионшипе, плюс матч против «Астон Виллы», полный стадион. Однако позднее мы почувствовали себя увереннее, у нас были шансы, и я думаю, что мы заслужили этот результат».
46-летний Слуцкий возглавил «Халл» в июне, став первым российским тренером в Англии.
Матч
Астон Вилла - Халл Сити - 1:1 (1:0)
Голы
Агбонлахор 7 (1:0). Боуэн 62 (1:1).
Состав
Астон Вилла: Джонстоун, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Лэнсбери (Самба, 90), Уилан, Аль-Мухаммади, Бакуна (Грин, 69), Хоган (Онома, 78), Агбонлахор
Халл Сити: МакГрегор, Доусон, Эктор, Айна, Кларк, Клукас, Гросицки (Уэйр, 90), Хенриксен (Мазух, 90), Боуэн, Кэмпбелл (Мейлер, 70), Эрнандес
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Место и дата
05 августа 19:30, Вилла Парк, Текстовая трансляция