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Эфиопка Аяна стала чемпионкой мира в беге на 10 000 метров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В соревнованиях по бегу на 10 000 метров у женщин золото завоевала представительница Эфиопии Алмаз Аяна.

Результат победительницы – 30 минут и 16,33 секунды. Второй стала еще одна представительница Эфиопии Тирунеш Дибаба. На третьем месте кенийка Агнес Тироп.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 10 000 метров

Женщины

Финал

1. Алмаз Аяна (Эфиопия) 30.16,33

2. Тирунеш Дибаба (Эфиопия) 31.02,69

3. Агнес Тироп (Кения) 31.03,50

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